LAÜ Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen seminerde, böbrek sağlığı, kronik böbrek hastalığı, organ bağışı ve böbrek naklinin önemi uzmanlar tarafından ele alındı. Katılımcılar, hasta deneyimlerinden ve uzman görüşlerinden faydalandı.

LAÜ’de Dünya Böbrek Günü Farkındalık Semineri Düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından Dünya Böbrek Günü: 2025 Erken Teşhis ve Etkin Tedavinin Önemi konulu bir seminer düzenlendi.

Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen seminere Tugay Kavuzkoz, Dr. Salahi Ataç, Ahmet Varoğlu, Dr. Ahmet Behlül konuşmacı konuk olarak katıldı.

Seminerde öncelikle Dr. Salahi Ataç konuşmasında Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) tanısı, tedavisi ve süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunarak güncel tedavi metotları, tedavi sürecindeki yan etkiler ve hastalığa yönelik farkındalığın artırılması konularına vurgu yaptı.

Seminerde daha sonra KBH tanısı ile hem diyaliz tedavisi almış hem de böbrek nakli olmuş hasta Tugay Kavuzkoz’un konuşması yer aldı. Süreç hakkındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Kavuzkoz diyaliz sürecinde yaşadığı zorlukları ve böbrek nakli olmanın hayatına kattığı anlamı ifade ederek, organ bağışının önemini vurguladı.

Ahmet Varoğlu da (Koordinasyon Kurulu Sekreteryası) KKTC Organ Bağışı kayıt sistemi hakkında bilgilendirmeler yaparak, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Dr. Ahmet Behlül’ün konuşması ile tamamlanan seminer programında Behlül özellikle böbrek naklinin KBH hastalarının yaşam kalitesini artırdığına değinerek toplumda organ bağışı farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesini vurguladı. Son olarak Uzm. Dr. Behlül öğrencilerden ve katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü