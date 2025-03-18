  • BIST 10813.3
  • Altın 3560.21
  • Dolar 36.6494
  • Euro 40.1706
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye 'geniş çaplı' hava saldırıları başlattı, yüzlere kişi hayatını kaybetti

LAÜ’de Dünya Böbrek Günü Farkındalık Semineri Düzenlendi

» »
LAÜ Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen seminerde, böbrek sağlığı, kronik böbrek hastalığı, organ bağışı ve böbrek naklinin önemi uzmanlar tarafından ele alındı. Katılımcılar, hasta deneyimlerinden ve uzman görüşlerinden faydalandı.
LAÜ’de Dünya Böbrek Günü Farkındalık Semineri Düzenlendi

LAÜ’de Dünya Böbrek Günü Farkındalık Semineri Düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından Dünya Böbrek Günü: 2025 Erken Teşhis ve Etkin Tedavinin Önemi konulu bir seminer düzenlendi.

Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen seminere Tugay Kavuzkoz, Dr. Salahi Ataç, Ahmet Varoğlu, Dr. Ahmet Behlül konuşmacı konuk olarak katıldı.

Seminerde öncelikle Dr. Salahi Ataç konuşmasında Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) tanısı, tedavisi ve süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunarak güncel tedavi metotları, tedavi sürecindeki yan etkiler ve hastalığa yönelik farkındalığın artırılması konularına vurgu yaptı.

Seminerde daha sonra KBH tanısı ile hem diyaliz tedavisi almış hem de böbrek nakli olmuş hasta Tugay Kavuzkoz’un konuşması yer aldı. Süreç hakkındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Kavuzkoz diyaliz sürecinde yaşadığı zorlukları ve böbrek nakli olmanın hayatına kattığı anlamı ifade ederek, organ bağışının önemini vurguladı.

Ahmet Varoğlu da (Koordinasyon Kurulu Sekreteryası) KKTC Organ Bağışı kayıt sistemi hakkında bilgilendirmeler yaparak, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Dr. Ahmet Behlül’ün konuşması ile tamamlanan seminer programında Behlül özellikle böbrek naklinin KBH hastalarının yaşam kalitesini artırdığına değinerek toplumda organ bağışı farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesini vurguladı. Son olarak Uzm. Dr. Behlül öğrencilerden ve katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • LAÜ Dijital Oyun Tasarımı Öğrencisinden Uluslararası Başarı24 Ocak 2025 Cuma 10:16
  • LAÜ’de “Çok Dillilik ve Özel Gereksinim” Semineri Düzenlendi22 Ocak 2025 Çarşamba 11:21
  • LAÜ’de “Kripto Paraların Dünü ve Bugünü” Konulu Konferans Düzenlendi20 Ocak 2025 Pazartesi 10:31
  • LAÜ’de “Para, İnsan Gelişimi ve Büyüme” konulu konferans gerçekleştirildi12 Ocak 2025 Pazar 19:32
  • LAÜ’de Zamansız Eğlence” isimli tiyatro oyunu beğeni topladı10 Ocak 2025 Cuma 13:04
  • LAÜ Tiyatro Kulübü’nden “Zamansız Eğlence”ye Büyük İlgi09 Ocak 2025 Perşembe 20:52
  • LAÜ LÖSEV Kulübü’nden Çocuklar İçin Anlamlı Kermes09 Ocak 2025 Perşembe 13:33
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nden Gelenekselleşen Öğrenci Çalışmaları Sergisi06 Ocak 2025 Pazartesi 09:39
  • LAÜ’de Kadının Gücü konulu panel gerçekleştirildi02 Ocak 2025 Perşembe 15:14
  • LAÜ’de “Kadının Gücü” Paneliyle Farkındalık Yarattı02 Ocak 2025 Perşembe 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti