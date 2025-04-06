LAÜ’de “Hemşirelikte ileri Düzey Beceriler ve Akademik Gelişim Atölyeleri” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu tarafından öğrencileri için “Hemşirelikte ileri Düzey Beceriler ve Akademik Gelişim Atölyeleri” düzenlendi.



İleri düzey klinik hemşirelik becerilerinin, karmaşık tıbbi sorunları olan hastalara daha yüksek düzeyde hemşirelik bakımı sağlamasını sağlayan bir dizi özel beceri ve bilgiyi ifade ettiğine değinen Hemşirelik Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp; bu beceri ve tekniklerin, hemşirelerin gelişmiş fiziksel ve psikososyal değerlendirmeler yapmasına, kronik hastalıkları yönetmesine, acil ve travma bakımı sağlamasına, ileri düzey kardiyak yaşam

desteği (ACLS) ve temel yaşam desteği (BLS) gerçekleştirmesine, klinik karar alma ve problem çözme süreçlerine katılmasına olanak sağladığını açıkladı.

Düzenlenen bu atölye çalışmasının, hemşirelikte mezuniyet sonrası uzmanlaşma eğitimlerinin de gerekli kıldığı, alana özel psikososyal değerlendirmelerin ve çocukla terapötik oyun, bağımlılıkta aile danışmanlığı gibi, hemşirelik ana dallarına özgü olan ileri düzey klinik becerileri tanıma ve giriş niteliğinde olduğunu kaydeden Demiralp, atölye

çalışmasının özellikle mezuniyete yakın olan, son sınıf öğrencileri için amacına ulaştığını bildirdi.