LAÜ’de “Kadının Gücü” Paneliyle Farkındalık Yarattı

LAÜ’de Kadının Gücü konulu panel gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), kadınların toplumsal yaşamdaki gücünü, haklarını ve karşılaştıkları sorunları ele alan “Kadının Gücü” (Sorunlar, Çözümler ve Hakları) başlıklı anlamlı bir panelle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında düzenlenen bu panel, geniş bir katılım ile gerçekleşti ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların toplumda güçlendirilmesi gibi son derece önemli konuları ele alarak, farkındalık yaratmayı amaçladı.

Panel, topluma hizmet uygulamaları kapsamında görevli öğrenciler ve dersin sorumlu akademisyeni Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger’in açılış konuşması ile başladı. Panelin konuşmacıları arasında, kadınların toplumda karşılaştıkları sorunları akademik ve hukuki perspektiflerden ele alan Dr. Sibel Solyalı ve Avukat Şevval Özdemir yer aldı. Dr. Sibel Solyalı, kadının yaşamış olduğu toplum içindeki yeri ve toplumsal etkilerine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirici paylaşımlar yaparken, Avukat Şevval Özdemir ise kadınların yasal hakları, bu hakların uygulanması ve hukuki süreçlerde kadınların karşılaştığı zorluklar ve yasal düzenlemeler hakkında detaylı bilgiler sundu. İki uzman konuşmacının katkıları, hem akademik hem de pratik anlamda katılımcılara önemli bir perspektif kazandırdı.

Doç. Dr. Lesinger tarafından yönetilen panelde Lesinger, kadınların toplumsal rolü ve hakları üzerine sorularıyla tartışmanın zenginleşmesine katkıda bulundu. Panel boyunca, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gerektiği mesajı güçlü bir şekilde vurgulandı. Kadınların liderlik, eğitim, ekonomi ve sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olmaları gerektiği fikri üzerinde durulurken, bu hedeflere ulaşılması için bireysel ve toplumsal düzeyde neler yapılabileceği konusunda öneriler sunuldu