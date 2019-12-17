  • BIST 111.161
  • Altın 279,403
  • Dolar 5,8819
  • Euro 6,5600
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından LAÜ’de eğitim gören Kenyalı öğrenciler için “Kenya Bağımsızlık Günü” etkinliği düzenlendi.
LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi

Gecede Kenya’nın kültürel ve coğrafi  özellikleri tanıtıldı

   LAÜ Sinema Salonu’nda başta Kenyalı öğrenciler olmak üzere birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Kenya’nın kültürel ve coğrafi  özelliklerinin anlatıldığı çeşitli video ve film gösterileri yer aldı. Ayrıca gecede, Kenya’nın geleneksel kıyafetleri tanıtıldı. Ülkelerine özgü dansları sergileyen ve şarkılar söyleyen  Kenyalı öğrenciler ulusal günlerini coşku ile kutladılar.

 

img_4807.jpg   img_4810.jpgimg_4824.jpg                    img_4828.jpg

 

   Öğrenciler, Kenya Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadı

   Kenya Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, farklı kültürlerden öğrenci arkadaşlarıyla kültür paylaşımının yanında tanışma ve kaynaşma fırsatı yakaladılar

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Drama eğitim ve öğretimin her kademesinde başvurulması gereken bir sanat dalıdır"09 Aralık 2019 Pazartesi 18:00
  • LAÜ öğrencisi çift diploma almaya hak kazandı08 Aralık 2019 Pazar 20:23
  • LAÜ öğrencisi çift diploma almaya hak kazandı08 Aralık 2019 Pazar 17:36
  • “STEM eğitimi okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar uygulanabilecek de bir metotdur”07 Aralık 2019 Cumartesi 15:24
  • Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anıldı01 Aralık 2019 Pazar 19:41
  • Çocukların haklarından haberdar olmaları çocuk istismarını önlemede önemli01 Aralık 2019 Pazar 19:37
  • LAÜ’de “Engelliliğe Yönelik Dünyadaki Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Engellilik Çalışmaları” konulu konferans düzenlenecek30 Kasım 2019 Cumartesi 15:39
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddeti önleyen en önemli unsur27 Kasım 2019 Çarşamba 19:13
  • Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anılacak24 Kasım 2019 Pazar 19:02
  • LAÜ’de Santranç Turnuvası düzenlendi24 Kasım 2019 Pazar 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti