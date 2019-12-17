LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından LAÜ’de eğitim gören Kenyalı öğrenciler için “Kenya Bağımsızlık Günü” etkinliği düzenlendi.

Gecede Kenya’nın kültürel ve coğrafi özellikleri tanıtıldı

LAÜ Sinema Salonu’nda başta Kenyalı öğrenciler olmak üzere birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Kenya’nın kültürel ve coğrafi özelliklerinin anlatıldığı çeşitli video ve film gösterileri yer aldı. Ayrıca gecede, Kenya’nın geleneksel kıyafetleri tanıtıldı. Ülkelerine özgü dansları sergileyen ve şarkılar söyleyen Kenyalı öğrenciler ulusal günlerini coşku ile kutladılar.

Öğrenciler, Kenya Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadı

Kenya Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, farklı kültürlerden öğrenci arkadaşlarıyla kültür paylaşımının yanında tanışma ve kaynaşma fırsatı yakaladılar