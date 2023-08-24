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LAÜ’de  Kıbrıs Türk Fotoğraf  Derneği atölye çalışması gerçekleştirdi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fotoğraf Kulübünün özel daveti ile Foder (Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği), üniversite kampüsü içerisinde öğrenciler için fotoğraf çekimi atölye çalışması gerçekleştirdi.
LAÜ’de  Kıbrıs Türk Fotoğraf  Derneği atölye çalışması gerçekleştirdi

“Foder yetkilileri öğrencilere fotoğraf çekimi ve makineler ile ilgili temel bilgileri aktardılar”

 

 Foder başkanı Ramadan Gümüşok ve dernek üyelerinden fotoğraf sanatçısı Korman Kocaismail, önce öğrencilere, sınıf içerisinde, fotoğraf çekimi ve makineleri ile ilgili temel bilgileri aktardılar. Fotoğraf çekiminde temel olan pozlama üçgeni, kadraj, ışık kullanımı ve bakış açısı konularını önce örnek fotoğraflar üzerinden kısaca özetledikten sonra hem sınıfta kapalı alanda suni ışıkla, hem de kampüs içerisinde açık alanda doğal ışıkla nasıl çekim yapılacağını öğrencilere gösterdiler. Özellikle ışığın kullanımı üzerinde yoğunlaşan atölye çalışmasına fotoğraf kulübü öğrencilerinin yanı sıra İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. Kulübün kurucusu ve başkanı Görsel İletişim Tasarımı öğrencisi Erdem Çolakoğlu, ilerleyen dönemlerde Foder ile işbirliğinin devamını istediklerini belirtti.  Foder başkanı Gümüşok da gençlere fotoğraf sanatını sevdirmek ve derneğe yeni üyeler kazandırmak için bu ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

“Öğrenciler çekim çalışmaları boyunca verimli ve keyifli vakit geçirdiler”

    Fotoğraf kulübünün danışman hocası olan ve aynı zamanda Foder üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, öğrencilerin derslerde aldığı fotoğraf derslerinin bu tür etkinliklerle desteklenmesi gerekliliğini ve bu sebeble işbirliğinin farklı etkinliklerle devamı için elinden geleni yapacağını bildirdi. Gün boyu devam eden atölye çalışması drone çekimlerle son buldu ve tüm öğrenciler çekim çalışmaları boyunca verimli ve keyifli vakit geçirdiler.

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