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LAÜ’de Meme Kanseri Ayı Farkındalık semineri düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında “Meme Kanserinde Farkındalık ve Taramanın Önemi” konulu bir seminer düzenlendi.
LAÜ’de Meme Kanseri Ayı Farkındalık semineri düzenlendi

LAÜ’de Meme Kanseri Ayı Farkındalık semineri
düzenlendi
Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Olgun Meme Kanseri Farkındalığı ve

Taramanın Önemi ile ilgili bilgiler aktardı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana 1-31 Ekim Ayı meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının artırılması amacı ile “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak belirlenmesi nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji
Birimi’nde görev yapan Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Olgun LAÜ öğrencilerine Meme Kanseri  Farkındalığı ve Taramanın Önemi ile ilgili seminer verdi. Doç. Dr. Polat  Olgun konuşmasında Meme Kanserinin oluşumu, oluşumuna neden olan risk faktörleri  ve genetik yatkınlık gibi konulara değindi. Konuşmacı meme kanserinde meme yapısının
risk oranını belirlemedeki rolüne vurgu yaptı. Olgun ayrıca, bazı genleri taşıyan popülasyon gruplarında kılavuzlara bağlı kalarak meme kanserinin önlenmesinde hangi yöntemlerin takip edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.
Seminer sonrasında öğrenciler konuşmacı Olgun’a meme kanseri teşhisinde dikkat  edilmesi gereken belirtiler, hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları ve hastalığın toplum üzerindeki etkileri gibi hususlar hakkında sorular yönelterek interaktif bir etkinlik gerçekleştirildi.

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