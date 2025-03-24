LAÜ’de Öğrenci Proje Sergisi Büyük İlgi Gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Öğrenci Projeleri Sergisi” açıldı. Sergi kapsamında, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ürettiği tasarım projeleri LAÜ Sinema Salonu Holü’nde sergilendi. Açılışı yapılan sergide, öğrencilerin güz dönemi boyunca üzerinde çalıştıkları projeler sergilenerek ziyaretçilerle paylaşıldı.

2024-2025 Akademik yılı içerisinde tasarlanan başarılı Mimari ve İç Mimari projeler, Bölüm Başkanları Doç. Dr. Erçim Uluğ, Doç. Dr. Damla Mısırlısoy ve Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Sunalp Gürçınar küratörlüğünde hazırlanarak, LAÜ Sinema Salonu Holü’nde sergilendi. Fuaye alanında ziyaretçileri karşılayan serginin, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bölüm Başkanları, çalışmaları yapan öğrencilere ve öğrencilerin çalışmalarını yapmalarında yardımcı olan hocalara teşekkürlerini iletti ve başarılı çalışmaların devamını diledi. Bu gibi etkinliklerle, öğrencilerin hem motivasyonu hem de eğitim sürecine bağlılıklarının artmasının hedeflendiği belirtildi.

Katılımcılar, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini yakından inceleme fırsatı bulurken, genç yetenekler de projeleri hakkında geri bildirim alma şansı yakaladı. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki gelişimine büyük katkı sağladığı belirtilerek, proje sergisinin geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmeye devam edeceği ifade edildi.