LAÜ’de Öğrencilerin Yaratıcı Projeleri Sergilendi

LAÜ öğrencilerinin yaratıcı çalışmaları sergilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi öğrenci çalışmaları, fakülte girişinde sergilendi. Fakültenin uygulamalı derslerinde öğrenciler tarafından üretilen çok sayıda yaratıcı çalışma, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide; fotoğraf, kurumsal kimlik, marka ve reklam tasarımları, web ve mobil arayüz tasarımları, sosyal medya içerikleri ile karakter tasarımları gibi oldukça geniş bir yelpazeye yayılan 200’den fazla öğrenci çalışması yer aldı. Fakültenin tüm bölümlerinden, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar farklı düzeylerdeki öğrencilerin çeşitli derslerde ürettikleri işler sergide buluştu.

Sergi ile ilgili bilgi veren İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca da bu tür etkinliklerin öğrencilere sadece akademik değil, aynı zamanda yaratıcı ifade ve özgüven kazandırdığını vurguladı. Tunca, “Uygulamalı derslerde ortaya çıkan bu nitelikli işler, öğrencilerimizin hayal gücünü, teknik donanımını ve iletişim becerilerini sergilemeleri açısından son derece değerli. Fakülte olarak bu tür üretimleri desteklemeyi ve görünür kılmayı önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Görsel İletişim Tasarımı ve Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz ise, öğrenci çalışmalarının ders sınırlarının dışına taşarak daha geniş kitlelerle buluşmasının motivasyonu artırdığını belirtti. Atamaz, “Bu sergiler, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görmeleri, birbirlerinden ilham almaları ve daha üretken olmaları için bir fırsat sunuyor” dedi.