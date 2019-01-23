LAÜ'de popüler kültürün hayatımızdaki yeri konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı’na bağlıOkul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kulübü tarafından “Popüler Kültürün Hayatımızdaki Yeri ile İnternet Kullanımının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri,”konulu konferans gerçekleştirildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kulübü tarafından “Popüler Kültürün Hayatımızdaki Yeri ile İnternet Kullanımının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri,”konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel konuşmacı olarak katıldı.

“ŞİDDETİN ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÖĞRETMENLERE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Konferans, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kulübü Danışmanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa’nın açılış konuşması ile başladı.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri haline gelen şiddet ve internet kullanımının fazlalaşmasının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerini azaltmak için öğretmenlere çok büyük görevler düştüğünü söyleyen Çağanağa, birbirine benzeyen çocuk ve gençler yetiştirmek yerine düşünen, sorgulayan, okuyan ve interneti yaşamı kolaylaştırmak için hayatına alan bireyler yetiştirmenin sadece çocuk ve gençler üzerinde etkisi olamayacağını toplumunda uzun vadede bu davranış ve tutumlardan kazanımlar elde edeceğini vurguladı.

“POPÜLER KÜLTÜR TOPLUMUN ÇOĞUNLUĞUNUN GENEL BEĞENİSİNİ, İLGİSİNİ VE YAŞAM ŞEKLİNİ BARINDIRIR”

Başel, sunumuna popüler kültür ile başlayarak, popüler kültürün zamanın dinamikleri içinde, toplumun çoğunluğunun genel beğenisini, ilgisini ve yaşam şeklini barındırdığını ifade etti.

Popüler kültürün zevkleri, hisleri, düşünceleri aynı standart insanı yaratmak için oluşturulmuş büyük balon olduğunu dile getiren Başel, popüler kültürün aynı diziyi izleyen, gömleğini pantolonuna aynı şekilde sokan, saçlarını aynı renge boyatıp aynı tarzda kestiren, aynı olaylara aynı şekilde tepkiler veren tek tip insan yığınlarını yaratan bir araç olduğunu da vurguladı.

“ZAMANLA MARKA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA YÖNELİMİ BİR BAĞIMLILIK HALİNE DÖNÜŞEBİLİR”

Bireylerin tüketim davranışı ve bu esnadaki seçimleri olarak ‘takıntılı biçimde marka kullanımının’ günümüz insanının kendine ve hayatına değer kazandırma çabası olarak tanımlanabileceğini dile getiren Başel, “bireyler aldıkları ürünün kendi yaşam statülerini etkilediğini düşünerek marka ürünleri tercih edebilirler” dedi.