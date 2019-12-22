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LAÜ’de üç gün boyunca devam eden “II. Lefke Kent Sempozyumu” tamamlandı

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LAÜ’de üç gün boyunca devam eden “II. Lefke Kent Sempozyumu” tamamlandı
LAÜ’de üç gün boyunca devam eden “II. Lefke Kent Sempozyumu” tamamlandı

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Lefke Belediyesi iş birliğinde düzenlenen  “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun son günü tamamlandı.Sempozyumdayapılan oturumlarla Lefke ilçesi ile ilgi bilimsel  çalışmalaryürütüldü.

 

Son gün oturumlarında “Kent ve Çevre İlişkisi” irdelendi

 

Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız’ın(İOÜ, STMF Dekanı) “Ekolojik Planlama ve Bina Yapımı” konuşması ile başlayanKent ve Çevre İlişkisi I” konulu oturumun başkanlığını Prof. Dr. Orhan Gemikonaklıyürüttü. Oturumda, Prof. Dr. Mukaddes Polay (DAÜ) “Kentsel Planlama ve Kent Kimliği: Lefke-Gemikonağı Örneği”; Doç. Dr. Nurdan Erdoğan(İDÜ), Prof. Dr. Ümit Erdem (EÜ) “Peyzaj Değerleri Kapsamında Çevre (Arazi) Dokusu ve Lefke”; Prof. Dr. Gülay Çetinkaya Çiftçioğlu, “‘Ekosistem Hizmetlerinin’ İnsanın ‘Bütünsel Sağlığına’ Katkıları: Lefke Kenti Sosyo-Ekolojik Peyzajları Örneği”; Prof. Dr. Nursel Aşan Baydemir(KÜ), Prof. Dr. Şükrü Tüzmen(DAÜ), “Kıbrıs Yarasa Tür Çeşitliliğinde Lefke İlçesinin Önemi” konularını ele aldılar.

 

Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Ümit Erdem’in(EÜ) “Lefke ve Çevresinde Toksik Metal Kirliliği” sunumu ile başlayan oturumun ise oturum başkanlığını Prof. Dr. Ümit Erdem (EÜ) yürüttü. Oturumda, Prof. Dr. Alper Çabuk (ETÜ), Balca Ağaçsapan (ETÜ), Talha Aksoy(ETÜ), Önder Demir(AU), Serhat Sarı(ETÜ) “Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yeşil Kampüs Uygulamaları Bağlamında Altyapı Sistemleri Envanterinin Oluşturulması: Lefke Avrupa Üniversitesi Kampüsü Örneği”; Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yrd. Doç. Dr.Youssef Kassem(YDÜ) “Küçük Ölçekli Bir İlçe İçin Şebekeye Entegre Rüzgar-Güneş Hibrit Ev Enerji Üretim Sistemi: Lefke Bölgesi İçin Örnek Bir Çalışma”; Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Prof. Dr. Derin Orhon(YDÜ), Prof. Dr. Seval Sözen(İTÜ)“Sulama Suyu ve Yeraltı Suyu Beslenmesi Amacı ile Atıksu Geri Kazanımı: En Uygun Arıtma Teknolojisi”; Prof. Dr. Serife Gündüz, Doç. Dr. Askın Kiraz, Subhi Salman(YDÜ) “Bakır Madenciliğinin Ardından Çevrenin Savaşı: Lefke ve Diğer Ülkeler” konularını irdelediler.

 

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