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LAÜ’de Yerel Yönetimler Konferansı Düzenlendi

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LAÜ’de düzenlenen konferansta KKTC’deki yerel yönetimler üzerine konuştu. Harmancı, kent hakkı, belediyelerin yetki alanları ve yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekti.
LAÜ’de Yerel Yönetimler Konferansı Düzenlendi

LAÜ’de Yerel Yönetimler konulu konferans düzenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı LAÜ öğrencileri ile bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen konferansta KKTC’deki yerel yönetimlerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmasına yerel yönetimlerin önemine değinerek başlayan Mehmet Harmancı, Merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasındaki güç dağılımı çok belirgindir. Örneğin, Avrupa'da veya dünyanın birçok ülkesinde eğitimin belediyelere bağlı olduğu görülmektedir ancak KKTC’de eğitim konusunda belediyelerin ve yerel yönetimlerin herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır”. Söz konusu alanlarda belediyelerin sınırlı erişimlerinin olduğundan söz eden Harmancı, sağlık alanında da belediye olarak herhangi bir erişimlerinin olmadığını, yalnızca yaşlı bakımı konusunda sınırlı erişimlerinin bulunduğunu, buna rağmen Lefkoşa Tük Belediyesi’nin özellikle bu alanda sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

Kent kuramcısı David Harvey'in Asi Şehirler adlı kitabına atıfta bulunan Mehmet Harmancı, Harvey’in “nasıl bir şehir istiyoruz ve nasıl insanlar olmak istiyoruz, ne tür sosyal ilişkiler arıyoruz, doğayla ne tür ilişkiler kuruyoruz, nasıl bir yaşam tarzı arzuluyoruz” sorularının altını çizerek, 2000'li yılların başından bu yana popüler bir kavram haline gelen kent hakkının, dünya çapında birçok siyasi hareketle çalışan şehirlere ve anlaşmalara ilham verdiğini ifade etti. Harmancı, “bu kavramlar ve ideal insan hakları kenti 2014 yılından bu yana Lefkoşa'daki politika ve uygulamalarımıza yön vermiştir” dedi.

  1. hakkının temel ilkelerinden de söz eden Mehmet Harmancı, kentlerin, içinde yaşayan tüm insanlara ait olan kolektif bir mekân olduğuna vurgu yaptı. Harmancı, statüleri, ırk, din, cinsiyet ve diğer farklılıkları ne olursa olsun her bir bireyin kent hakkından yararlanması gerekliliğini de sözlerine ekledi. Tüm kent sakinlerinin temel ilkeler çerçevesinde sosyal, politik ve ekonomik haklardan yararlanabilmeleri için imkânların yaratılması konusuna vurgu yapan Harmancı, kent sakinlerinin bu haklardan yararlanabilmelerini sağlamanın yerel yönetimin sorumluluğunda olduğunun altını çizdi. Şehirlerin ve yerel yönetimlerin, rollerini etkin bir şekilde oynayabilmeleri için belirli koşulların mevcut olması gerekliliğinden söz eden Mehmet Harmancı, bunların gerçekleştirilebilmesi için hukukun üstünlüğünün ve gelişmiş bir demokrasinin varlığının önemine dikkat çekti.

Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan ve onlarla hatıra fotoğrafları çektiren, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya, LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Dayıoğlu tarafından katılım plaketi takdim edildi.

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