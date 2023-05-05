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Lefke Belediyesi'nden yardım çağrısı

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Yeşilırmak köyünün güney kısmında bugün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Lefke Belediyesi'nden yardım çağrısı

Yangın bölgesinde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada rüzgarın çok kuvvetli olduğunu ve sürekli yön değiştirerek söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Karaca, karadan tüm imkanlarla ve havadan GKK helikopteriyle alevlere müdahale edildiğini ancak henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti. 

- Lefke Belediyesi'nden yardım çağrısı

Öte yandan Lefke Belediyesi Yeşilırmak köyünde çıkan yangın nedeniyle yardım çağrısı yaptı. Belediye yangının söndürülmesi için iş araçlarına ve insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

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