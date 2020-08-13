Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri: “lefke kaza mahkemesi binasının tamiratı tamamlansın”

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke Kaza Mahkemesi’nin yaklaşık 2 yıldır Güzelyurt’ta oturum yapmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Lefke Mahkeme binasının tamiratının tamamlanmasını istedi. Örgütler, bu taleplerine olumlu karşılık görmemeleri halinde ilk tepkilerinin; 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı gün yapılacak Anayasa değişikliği halkoylamasına “hayır” oyu vermek olacağını kaydetti.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay yaptığı açıklamada, “tamir ihtiyacı” gerekçesi ile oturumları Güzelyurt’a aktarılan Lefke Kaza Mahkemesi binasına 2 yıl gibi çok uzun sürede henüz bir çivi bile çakılmadığını ifade etti.

Oktay, Lefke Kaymakamlığı, Lefke Tarım Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Lefke İrtibat bürosu, Gelir ve Vergi Dairesi ile Lefke Posta Dairesi’nin aynı binada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, binayla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Lefke Mahkemesi binasının tamiratının ciddiye alınmadığına inanç belirten Oktay, şunları kaydetti:

“16 Aralık 2016 tarihinde KKTC’nin 6. İlçesi olan Lefke’nin Kaza Mahkemesi’nin Lefke dışında başka bir ilçede oturum yapmasının Lefke İlçesi yurttaşlarına ne denli zorluklar yaşattığı bir yana, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt Kaza Mahkemesi binası üzerinde sığındığı mekanda yargı hizmetlerinin sürdürülebilirliği mümkün değildir.

Davaları için Güzelyurt’taki Lefke Kaza Mahkemesi’ne giden yurttaşların davalarını bekleyecekleri insan onuruyla bağdaşır bir mekan olmadığı gibi, yazın sıcağında, kışın yağmur ve soğuğunda merdiven basamaklarında çekilen ızdırap ne kadar daha devam edecektir?

Lefke Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyor ve adli yılın normal açılış tarihi olan 16 Eylül’e kadar Lefke Mahkeme binasının tamiratının tamamlanıp Lefke Kaza Mahkemesi’nin oturumlarının yapılması gereken yer olan Lefke’de yapılmasını talep etmekteyiz. Bu talebimize olumlu karşılık görmememiz halinde ilk tepkimiz 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı gün yapılacak Anayasa değişiklik oylamasına hayır oyu vermek olacaktır.”

Açıklamaya imza koyan örgütler şöyle:

“Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Vakfı, Lefke Turizm Derneği, Denizli – Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Öncü Kadınlar Derneği, Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Toplum Merkezi Derneği, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği.”