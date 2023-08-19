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Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği kuruldu… Başkan Tamer Dayıoğlu oldu

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Dernekten yapılan açıklamada, derneğin, özelde Lefke ve bölgesinin, genelde adanın çevre ve gelişim sorunlarını çözecek yeni bir bakış ile kurulduğu belirtildi.
Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği kuruldu… Başkan Tamer Dayıoğlu oldu

Dernekten yapılan açıklamada, derneğin, özelde Lefke ve bölgesinin, genelde adanın çevre ve gelişim sorunlarını çözecek yeni bir bakış ile kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Derneğin, Lefke ve bölgesinin kalkınmasında ve çevresel sorularının çözümünde yetersiz kalınmasından dolayı daha etkin ve farklı bir mücadele başlatmak için oluşturulduğu ve kısa zamanda farkındalık yaratma amacında olduğu kaydedildi.

Başkanlığa Tamer Dayıoğlu’nun getirildiği ifade edilen açıklamada, 40 kurucu üye ile kurulan derneğin amacının, Lefke bölgesinde var olan maden kirliliği, çöplük sorunu ve diğer çevre sorunları ile mücadeleyi aktif hale getirmek olduğu belirtildi.

Ayrıca ülkede çevre sorunlarına ve ekolojik yaşama dikkat çekilerek, bu konudaki olumsuzlukların ortadan kalkmasına katkı koymak ve bu konuda çalışan diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapıp mücadeleye sürdürmenin hedeflendiği kaydedildi.

Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri şöyle: “Başkan: Tamer Dayıoğlu

Üyeler : Hatice Sevindi, Bengi Oral, Pembe Beyoğlu, Aktürk Pilancı, Meltem Köksallar, Makbule Oktay, Arzu Volkan, Hatice Kubilay, Burçin Sancak, Teoman Oktay, Gizem Soykuvvet, Ceren Sıdal

Denetleme Kurulu: Fadıl Kuni, Niyazi Nizam, Fehmi Çavuşoğlu

Disiplin Kurulu: Gürsel Karagözlü, Ülkü Şansalan, Efem Okkıran.”

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