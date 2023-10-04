Kamuda örgütlü sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Lefke Kaymakamlığı’nda bir saatlik uyarı grevi yaptı.

Kamuda örgütlü sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Lefke Kaymakamlığı’nda bir saatlik uyarı grevi yaptı.

Sendikalar, bir saatlik uyarı grevi sırasında, Kaymakamlık önünde basın açıklaması yaparak, bina sorununa dikkati çekti.

KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ, 12.00-13.00 saatleri arasında Lefke Kaymakamlığı’nda uyarı grevi yaptı. Sendikalar, saat 12.30’da ise Kaymakamlık önünde basın açıklaması yaptı.

Eylemde ilk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Lefke Kaymakamlığı’nın, mahkemenin üst katındaki odaları kullandığını belirterek, Kaymakamlığın kamusal hizmet verebileceği bir binası olmadığını ifade etti. Mahkemelerin Kaymakamlığın kullanımında olan odaları ise tek tek geri aldığını anlatan Bengihan, yöneticileri Kaymakamlığa bir bina tahsis etmediği gerekçesiyle eleştirdi.

“Lefke ilçesine uygun bir kaymakamlık binası olmalıdır. Hükümet edenler bölgede yaşayan insanların sağlıklı, kaliteli, verimli hizmet alacağı ve çalışanların huzurlu olacağı bir bina yapmak zorundadır” diyen Bengihan, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a “Bizi tekrardan eylem ve grev yapma durumuna getirmeyin. Bu eksikliği bir an önce giderin” çağrısında bulundu.

Bengihan’ın ardından söz alan KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, Lefke Kaymakamlığı’nın kullanımında olan odaları Mahkemelerin tek tek aldığını belirterek, bina sıkıntısının önemine vurgu yaptı. Yönetenlerin Lefke’yi gözden çıkardığını savunan Atan, bina sıkıntısı konusunda gerekli adımların atılmaması halinde sorunun büyüyeceği uyarısında bulundu.

“Bu hükümetten utanıyoruz” diyen Atan, yöneticileri kurumlara sahip çıkmaya ve çalışanlara değer vermeye çağırdı.