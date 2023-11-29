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Lefke'de 24 milyon TL parayı dolandırıcılıkla temin

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Bilişim verilerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve 24 milyon TL para temin eden zanlılar tutuklandı
Lefke'de 24 milyon TL parayı dolandırıcılıkla temin

Lefke'de meydana gelen olayda, bir banka tarafından bilişim verilerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve 24 milyon TL parayı dolandırıcılıkla temin eden 5 zanlı soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 Eylül 2023 – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında, Lefke'de faaliyet gösteren bir banka tarafından, uluslararası havale yapmak amacı ile kullanılan para gönderme sistemi üzerinden, bilişim verileri kullanılarak dolandırıcılık yapıp sahte banka ödeme emri düzenlenmesi sağlanarak toplamda 24 Milyon TL paranın sahtekarlıkla temin edildiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen A.S.A. (E-23), A.B.A. (E-24), J.M. (K-20), T.N.M.N. (E-23) ve P.F. (E-25) tutuklandı ve bugün çıkarıldıkları Lefke Kaza Mahkemesi tarafından aleyhlerinde ikişer gün tutukluluk emri alındı. Polisin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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