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Lefke'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm

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Lefke'de Aniden Yaşamını Yitiren İnsanın Ölümü Şaşkınlık Yarattı, Soruşturma Sürüyor"
Lefke'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Lefke'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm Olayı Şok Yarattı

Lefke'de, 25 Şubat 2024 tarihinde, saat 13.15 sıralarında, Imaobong Godwin AKPAN (K-42) adlı yerel bir sakin, ikametgahında aniden rahatsızlanarak acil olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen AKPAN, saat 15.20'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gerçekleştirilen otopsi çalışmalarında, ölüm sebebini belirlemek için kan ve doku örnekleri alındı. Ancak, kesin ölüm nedeni hakkında net bir bilgiye ulaşmak için detaylı tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Soruşturma ise hala devam etmektedir.

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