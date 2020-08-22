  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Lefke’de bulunan "Mahkemeler Camii" ibadete kapatıldı!

» »
Lefke’de bulunan Mahkemeler Camisi'nin COVİD-19 nedeniyle 15 gün ibadete kapatıldığına ilişkin yanlış haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Lefke’de bulunan "Mahkemeler Camii" ibadete kapatıldı!

Lefke’de bulunan Mahkemeler Camisi'nin COVİD-19 nedeniyle 15 gün ibadete kapatıldığına ilişkin yanlış haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu cami görevlisinin yurtdışından gelen çocuğunun COVİD-19 testi pozitif çıkmış, çocuğunu almaya giden görevlimiz de görev yeri olan Mahkemeler Camisi'ne gitmeden karantinaya alınmıştır. Doğal olarak görevlisiz kalan camimiz de Lefke Temsilcimizce cami kapısına asılan yazıda da ifade edildiği üzere geçici bir süreliğine hizmet dışı kalmıştır.

Daha net ifadeyle tekrar etmek gerekirse; Lefke’de adı geçen camimiz COVİD-19 nedeniyle değil görevli eksikliği/yokluğu nedeniyle ibadete kapalıdır, görevlimiz döndüğünde hizmete açılacaktır. Temennimiz haber yapılmadan ilgili birimlerimize görüşülerek, bu tür yanlışlara düşülmesinin önüne geçilmesidir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Citymall'e Bir Ziyaret Gerçekleştirdi22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:22
  • Bakan Oğuz, Karadeniz’deki Doğal Gaz Keşfi ile ilgili Mesaj Yayınladı.22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:08
  • Ekonomik Örgütler Platformu: “Devletin istihdam yapması işletmeleri zayıflatıyor”22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:50
  • Özyiğit: Türkiye'nin gaz bulması önemli ve pozitif bir gelişme22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:47
  • Denktaş: “Madem birleşik Kıbrıs olamıyor, birlikte yaşayan Kıbrıs için çalışacağım”22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:46
  • Akıncı: “Türkiye’nin Daha Zengin Bir Ülke Olmasi Bizi De Mutlu Eder, Sevindirir”22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:40
  • SON DAKİKA HABERİ: Dün 10 bu sabah ise 16 Pozitif Covid-19 vakası daha!22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:38
  • Milli Nesil Hareketi YDP'ye katıldı22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:36
  • KTÖS: “Önceliğimiz çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak”22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:59
  • AB Ile ABD Gümrük Vergisi Indiriminde Anlaşti22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti