Lefke’de bulunan "Mahkemeler Camii" ibadete kapatıldı!

Lefke’de bulunan Mahkemeler Camisi'nin COVİD-19 nedeniyle 15 gün ibadete kapatıldığına ilişkin yanlış haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu cami görevlisinin yurtdışından gelen çocuğunun COVİD-19 testi pozitif çıkmış, çocuğunu almaya giden görevlimiz de görev yeri olan Mahkemeler Camisi'ne gitmeden karantinaya alınmıştır. Doğal olarak görevlisiz kalan camimiz de Lefke Temsilcimizce cami kapısına asılan yazıda da ifade edildiği üzere geçici bir süreliğine hizmet dışı kalmıştır.

Daha net ifadeyle tekrar etmek gerekirse; Lefke’de adı geçen camimiz COVİD-19 nedeniyle değil görevli eksikliği/yokluğu nedeniyle ibadete kapalıdır, görevlimiz döndüğünde hizmete açılacaktır. Temennimiz haber yapılmadan ilgili birimlerimize görüşülerek, bu tür yanlışlara düşülmesinin önüne geçilmesidir.