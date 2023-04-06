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Lefke’de kaza! 3’ü ağır, 5 kişi yaralandı

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Lefke’nin Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.
Lefke’de kaza! 3’ü ağır, 5 kişi yaralandı

Lefke’de Mehmet Akif Caddesi üzerinde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Veysel Cengiz (26) yönetimindeki 33 AAV 008 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Yürün (35) yönetimindeki LV 811 plakalı araç ile çarpıştıkları ifade edildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile 33 AAV 008 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Arkan (23) ve LV 811 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gamze Avcı Yürün (26) ve Bade Yürün (2) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor...

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