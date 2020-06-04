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Lefke’de Maden Konulu Toplantı

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Lefke’de Maden Konulu Toplantı
Lefke’de Maden Konulu Toplantı

Lefke Belediyesi ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit’le Lefke Belediyesi CittaSlow Toplantı Salonu’nda “maden” konulu toplantı gerçekleştirdi.

Belediye açıklamasına göre, toplantıda, Port-İsbi şirketinin sözleşmesinin Bakanlar Kurulu kararıyla feshedilmesinin ardından, önümüzdeki süreçte CMC atıkları konusunda Lefke için izlenecek en iyi yolun ne olduğu değerlendirildi. Toplantıda, bölgeye ait diğer sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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