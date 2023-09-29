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Lefkeli eczacı mahkemede... "Polis sizi ararsa doktora muayene oldum deyin”

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Sahte reçete skandalında dün gece ve bugün iki yeni tutuklama olurken, daha önce tutuklanan zanlılar da mahkemeye çıkarılıyor. Bu çerçevede Gemikonağı sakini olan İ.T isimli eczacı bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Lefkeli eczacı mahkemede... "Polis sizi ararsa doktora muayene oldum deyin”

Eczacı İ.T için soruşturma çerçevesinde 7 gün ek tutukluluk kararı verdi. 

Mahkemede olayla ilgili bilgileri aktaran tahkikat polisi, zanlının sosyal sigortalara gönderdiği bin 712 adet reçete tespit edildiği bilgisini paylaştı. Bunların 307’si alındı ve içerisindeki 8 reçetenin sahibine ulaşıldı. Polis 8 reçetenin de sahte olduğunu tespit etti. 

Öte yandan bin 712 reçetenin de Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan Dr. N.P. tarafından yazıldığı ortaya çıktı. Tahkikat polisi tutuklamaların başladığı ilk günlerde eczacı İ.T’nin müşterilerini telefon ile arayarak “polis sizi ararsa ben doktora muayene oldum” diyerek müşterileri uyardığı tespit edildi. Polisin bunun delilleri karartma suçu olduğunu ifade etti..7 gün tutuklu kalacak olan eczacı İ.T’nin bilgisayar ve cep telefonuna el konulurken, ayrıca eczanedeki kameraların kayıtları da alındı. 

Bu arada eczacı İ.T’ye yardım ettiği için tutuklanan A.K isimli vatandaşın davasının ayrı görüleceği öğrenildi.
Eczacı İ.T polisin eczaneye baskın yaptığı sırada evrakları yakarken suçüstü yakalanmıştı. Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası içerisinde kupürleri kesilmiş 2 bin 973 ilaç bulunmuş ve bu ilaçların bedelinin 269 bin TL olduğu açıklanmıştı. 

Polis İ.T’nin bazı ilaçları evinde eriterek yok ettiğini de tespit etmişti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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