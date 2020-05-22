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Lefkeliler, Cmc Arazileri Sözleşmesinin İptalinden Memnun

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Lefkeliler, Cmc Arazileri Sözleşmesinin İptalinden Memnun
Lefkeliler, Cmc Arazileri Sözleşmesinin İptalinden Memnun

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke- Gemikonağı sahilindeki CMC maden şirketi arazilerin 49 yıllığına  PORT-İSBİ şirketine kiralanmasına ilişkin sözleşmenin Bakanlar Kurulunca iptal edilmesini memnuniyet duyduklarını karşıladı.

Platform, Lefke ve yöresinde yeni bir madencilikle faaliyetine kesinlikle geçit vermeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, kararın, Lefke sivil toplum örgütlerinin yıllardan beri talep ettiği bir husus olduğuna dikkat çekilerek, Bakanlar Kurulu’nun PORT-İSBİ sözleşmesini iptal kararının doğru olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Zaten Lefke Bölgesi STÖ’leri Koordinatörlüğü olarak yıllardır böyle bir talebimiz vardı. Söz konusu atık alanının PORT-İSBI ile ilişkisinin kesilmesinden sonra anılan atık alanının ne gibi bir yöntemle yönetileceği hususunda görüşlerimizi ve endişelerimizi birçok kez dile getirip yetkililere iletmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştık” denildi.

Platform Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin  bir araya gelerek Bakanlar Kurulu kararını değerlendirdiklerini belirtti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri platformunun iptal kararına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“2007 yılından beri mükellefiyetlerini yerine getirmemiş, Lefke ve yöresi halkını maden atıkları ile yaşamaya mahkum etmiş PORT-İSBİ şirketi ile olan hukuki ilişkinin iptali kararı büyük bir memnuniyetle karşılandı.  Bundan sonra yapılacak işlerden olan, takriben 2000 dönümlük CMC atık alanının nasıl temizleneceği, temizleme sonrasında kurtarılacak alanın ne amaçla kullanılacağının kararlaştırılıp planlanması, yapılacak tüm işlerin zamanlanıp kontrol edilmesi, kurtarılacak alanın kesinlikle herhangi bir madencilik faaliyeti için kullanılmaması önemli”

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, çok büyük önem atfeden tüm bunların planlanmasının her safhasında Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ile bölge sivil toplum örgütlerinin söz sahibi olması gerektiğine işaret etti. 

Temizlenecek maden atık alanının, Uluslararası Maden Temizleme kural ve yasalarına uygun yapılmasını sağlamak için sözleşmeye bu konuda bağlayıcı kurallar konmasını isteyen platform, atık alanının temizlenmesi ile ilgili şeffaf bir ihale süreci izlenmesi talebinde bulundu.

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