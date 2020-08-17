Lefke’nin Kurtuluşu Kutlandı

Lefke’nin kurtuluşunun 46’ncı yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören Lefke Kemal Özalper Şehitliğinde düzenlendi.Buradaki tören, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşu, ihtiram atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende daha sonra şehitlik özel defteri imzalandı.Tören şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

Lefke’deki ikinci tören Atatürk Parkı Önü’nde düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, tören birlikleri protokol tarafından denetlendi ve halkın bayramı kutlandı.

Törende daha sonra şiirler okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalara yapıldı.

Kaymakamlık adına konuşan Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Yeliz Çetiner Öksüz, Kıbrıs’ta barış harekatına kadar olan süreçte verilen özgürlük mücadelesi hakkında bilgiler verdi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, toplumsal varlığının devamlılığı ve kendinden sonra gelen nesillerin daha refah, adaletli, özgür yaşayabilmeleri için verilen mücadelenin önemine işaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise, bugünlere kolay gelinmediğini belirterek, anavatan Türkiye’nin kararlı duruşu ile zamanında müdahale hakkını kullanmasının önemine vurgu yaptı.

Töre, Kıbrıs Türk halkının tek güvencesinin anavatan Türkiye ile Türk askeri olduğunu vurgulayarak, barış olsun diye şehit kanları ile sulanmış topraklardan vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

Tören resmi geçitle sona erdi.