Lefke’nin kurtuluşu nedeniyle tören düzenlenecek

Kemal Özalper Şehitliği’nde yapılacak tören saat 18.00’de başlayacak.
Lefke Atatürk Parkı’nda yer alacak kurtuluş töreni saat 18.45’te bando birliklerince karışılama ve çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayacak.
Bando eşliğinde İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının sonrasında şiirler okunacak.
Lefke Kaymakamı adına Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Meltem Köksallar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın konuşmalarının ardından tören resmigeçitle sona erecek.
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