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Lefkonuklu Çalışanlarında İki Kişinin Testi Pozitif

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Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd sosyal medya üzerinden iki çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu ve işyerindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Lefkonuklu Çalışanlarında İki Kişinin Testi Pozitif

Kamuoyuna duyuru

Şirketimizin Lefkoşa Küçük Kaymaklı merkezinde iki çalışma arkadaşımızda maalesef Corona pozitif tespiti yapılmıştır. Çalışma arkadaşlarımız ve toplumun sağlığını dikkate alan şirketimiz bu işyerindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Şirketimizin Arasta, Taşkınköy ve Ortaköy şubelerinin bu sorundan uzak olmaları nedeniyle faaliyetleri devam edecektir.
Pandemi süresince tüm çalışma arkadaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına tamamen uyum göstermelerine ve maskesiz müşteri kabul etmememize rağmen karşılaştığımız bu durum Covid 19 virüsünün ne kadar sinsi ve tehlikeli olduğunu yaşayarak öğrenmemize neden olmuştur.
Herşeyin önceliğinin sağlık olduğunu vurgular, herkesi daha dikkatli olmaya davet ederiz. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere

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