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Lefkoşa Ağır Ceza'da dava... İki suçlu hakkında karar verildi...

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Güney Kıbrıs’tan gönderilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri kuzeyde dağıtan Oğuzhan Yıldız ile Şahin Çepik hakkındaki dava karara bağlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza'da dava... İki suçlu hakkında karar verildi...

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Başkan Fusun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda okunan kararda sanık Yıldız 5 yıl, sanık Çepik ise 6 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Candaş, sanıkların Güney Kıbrıs’ta Fikret Kuşo’nun gönderdiği, yüklü miktarlardaki uyuşturucu maddeleri Kuzey Kıbrıs’ta paketlere ayırarak, Lefkoşa’da belirli noktalara bırakıp, kimliği tespit edilemeyen şahıslara ulaşmasını sağladıklarını söyledi.

Candaş,  sanıkların uyuşturucuyla ilgili düzenli olarak whatsapp üzerinden Kuşo’ya bilgi verdiklerini ifade etti.

Yargıç Candaş, sanıkların profesyonelce ve organize bir şekilde hareket ettiklerine değindi.

Candaş, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, toplumu, özellikle gençleri tehdit ettiğini bildirdi. Yargıç Candaş, sanıkların uyuşturucunun yayılmasına neden olduklarını belirterek, böylesi bir suç işleyene hoşgörü ile yaklaşılamayacağını belirtti.

Yargıç Candaş, bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanık Yıldız’ın sabıkasız olduğunu ifade eden Candaş, sanık Çepik’in ise benzer suçtan sabıkası olduğunu, 2019 yılında 4 ay hapse mahkum edilmesine rağmen ıslah olmadığını dile getirdi.

 Yargıç Tutku Candaş, diğer yandan sanıkların suçlarını ve davalarını kabul ettiklerini, genç kimselere olduklarını ifade ederek, bu hususları lehlerine değerlendirdiklerini dile getirdi. Candaş, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanık Yıldız’ı 5, sanık Çepik’i ise 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 

Dava konusu olay nasıl olmuştu? 

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan 2023 tarihinde saat 12.20 sıralarında Güzelyurt -Lefkoşa anayolu üzerinde rutin kontrol yaptıkları esnada, 22 yaşındaki Oğuzhan Yıldız’ın kullanımındaki ve 24 yaşındaki Şahin Çepik’in yolcu olarak bulunduğu PV 629 plakalı araçta arama yapmıştı.
Şahin Çepik’in üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri ve 15 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunmuş, her iki sanık da tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada sanıkların, Kıbrıs’ın güneyinde aranan bir şahsın yönlendirmesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine 570 gram ağırlığında hintkeneviri ile 125 gram ağırlığında kokain ithal ettikleri tespit edilmişti.

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