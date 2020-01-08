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Lefkoşa Girne yolu trafiğe kapatıldı

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Lefkoşa Girne yolu trafiğe kapatıldı
Lefkoşa Girne yolu trafiğe kapatıldı

Lefkoşa Girne yolu trafiğe kapatıldı

KKTC geneli dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağışların etkisi altında...

Girne – Lefkoşa yolu üzerinde yola taşan su nedeniyle Polis, Girne - Lefkoşa güzergahını trafiğe kapattı.

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