Lefkoşa Girne yolu trafiğe kapatıldı
KKTC geneli dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağışların etkisi altında...
Girne – Lefkoşa yolu üzerinde yola taşan su nedeniyle Polis, Girne - Lefkoşa güzergahını trafiğe kapattı.
Lefkoşa Girne yolu trafiğe kapatıldı
KKTC geneli dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağışların etkisi altında...
Girne – Lefkoşa yolu üzerinde yola taşan su nedeniyle Polis, Girne - Lefkoşa güzergahını trafiğe kapattı.
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