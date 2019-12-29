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Lefkoşa Girne yolunda kaza! 3 yaralı var! İşte detaylar...

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Lefkoşa Girne yolunda kaza! 3 yaralı var!
Lefkoşa Girne yolunda kaza! 3 yaralı var! İşte detaylar...

Lefkoşa-Girne yolunda bu akşam meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 17.15’te Olbia Sitesi önlerinde meydana gelen kazada 15 yaşındaki Ahmet Berk Atakan, 42 yaşındaki Mustafa Çetrez ve 15 yaşındaki Lütfiye Çatrez hafif şekilde yaralandı. 

Kazazedeler Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nasıl oldu?

Mustafa Çetrez (E-42), yönetimindeki HP 634 plakalı araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden aracın durmak için yavaşlaması sonucu araca çarpmamak için sağ şeride geçti.

Direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç, önce orta refüje ardından kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp durdu.

Akabinde yine Lefkoşa istikametine doğru yönetimindeki ZNU 557 plakalı kiralık araç ile seyreden Murat Çayır (E-35), kaza olduğu için durmak zorunda kalan Mustafa Dolgun (E-32) yönetimindeki HK 431 plakalı araca çarptıktan sonra yoluna devam edip önceden kaza yapan HP 634 plakalı araca çarptı.

Kiralık aracın çarpmasıyla ileriye doğru savrulan HK 431 plakalı araç, kazadan dolayı yardım için duran ve başka bir araçtan inip orada bulunan Ahmet Berk Atakan’a (E-15) çarpıp adı edileni bariyerlere sıkıştırdı. 

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