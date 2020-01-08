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Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası

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Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası
Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası

efkoşa - Girne Anayolu’nun 3-4'ncü km'leri arasında meydana gelen trafik kazasında Jessy Ikechukwu (E-22), yönetimindeki ZZ 7776 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçti.

olis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, araç, orta refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı seride geçerek yolun sağından çıkarak durabildi.

Bugün saat 14.30’da meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı.

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