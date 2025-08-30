  • BIST 11288.05
Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası: İki Kişi Yoğun Bakımda

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 15-16’ncı kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.
Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası: İki Kişi Yoğun Bakımda

29.08.2025 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 15-16’ıncı kilometreleri arasında, Erkan TOPALOĞLULARI (E-30) yönetimideki EB 370 plakalı kamyonet ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı sağından dikkatsiz şekilde geçmeye çalıştığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek konu aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmadan sonra kontrolsüz şekilde yolun sağından çıkan EB 370 plakalı araç, orta refüj içerisine girerek bir takla attıktan tekerlekleri üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan EB 370 plakalı araç sürücüsü Erkan TOPALOĞLULARI ile araçta yolcu olarak bulunan Hasan TOPALOĞLULARI (E-31), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Erkan TOPALOĞLULARI nöroloji yoğun bakım servisine, Hasan TOPALOĞLULARI ise cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir

 

    Diğer Haberler
