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“Lefkoşa içerisindeki trafik akışının daha doğal şekilde seyredebilmesi için…”

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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Lefkoşa’da 4. Piyade Bölüğü içinde yer alan Şht. Hüseyin Ruso anıtının da bulunduğu, askeri bölge statüsünden çıkarılarak, şehitliğe dönüştürülmesi planlanan bölgede incelemelerde bulundu.
“Lefkoşa içerisindeki trafik akışının daha doğal şekilde seyredebilmesi için…”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Lefkoşa’da 4. Piyade Bölüğü içinde yer alan Şht. Hüseyin Ruso anıtının da bulunduğu, askeri bölge statüsünden çıkarılarak, şehitliğe dönüştürülmesi planlanan bölgede incelemelerde bulundu.

1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık ve diğer askeri yetkililerden bilgi alan Özersay’a ziyaret sırasında Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Özel Kalem Müdürü Cem Topçu eşlik etti.

Ziyaret sonrasında Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklama yapan Özersay, Şehit Hüseyin Ruso ve başka şehitlerin de defnedileceği ve dün itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge statüsünden çıkarılan bölgeyi ziyaret etme ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

“LEFKOŞA İÇERİSİNDEKİ TRAFİK AKIŞININ DAHA DOĞAL ŞEKİLDE SEYREDEBİLMESİ İÇİN…”

Gerekli olan adımları ve ihtiyaçları belirlemek adına yerinde tespit yaptıklarını söyleyen Özersay, sürecin hızlanacağını bunun yanında Lefkoşa içerisindeki trafik akışının daha doğal şekilde seyredebilmesi için LTB Başkanı Harmancı’yla da bazı askeri bölgelerin sivile açılmasıyla ilgili fikir egzersizi yaptıklarını söyledi.

Harmancı’yla ve askeri yetkililerle temaslar sonucu iki ana arterin birbirine bağlanmasının etkisi ve işlevinin ne olacağının değerlendirildiğini kaydeden Özersay, istişarelerin süreceğini, kentin trafik açısından aynı zamanda kentleşme ve yerleşim açısından olabildiğince sivile açık ve sivil kullanıma yönelik olmasını hedeflediklerini anlattı.

Özersay, “Askerî açıdan stratejik önemde değilse ve özel olarak kullanılan bir yer değilse, sivilleşmesi yönünde hükümet olarak genel bir politikamız vardır, o politikanın bir devamı niteliğinde burayı da yerinde incelemiş ve görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

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