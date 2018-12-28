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Lefkoşa İzcilik Derneği ve meraklı sınıf dergisi çocuklara hediye verdi

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Lefkoşa İzcilik Derneği (Lİ-DER) ve Meraklı Sınıf Dergisi, yaklaşan yeni yıl için, Lefkoşa’daki bazı kurum ve kuruluşlarda bulunan yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.
Lefkoşa İzcilik Derneği ve meraklı sınıf dergisi çocuklara hediye verdi

Lefkoşa İzcilik Derneği (Lİ-DER) ve Meraklı Sınıf Dergisi, yaklaşan yeni yıl için, Lefkoşa’daki bazı kurum ve kuruluşlarda bulunan yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.

Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord, yazılı açıklamasında, çocukların sağlıklı şartlarda yaşayıp, eğitim haklarının elinden alınmadığı, istismar ve çocuk ölümlerinin olmadığı yeni bir yıl olmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Lord, şunları dile getirdi: “Mutlu çocuklar, mutlu gelecektir. Bunu yapabilmek için tüm yetkililerin elini taşın altına sokması gerekir. 2018’de yaşanan üzücü çocuk haberlerinin olmadığı, bir yıl olmasını dilerim. Hastane ve farklı kurumlar için bizi yalnız bırakmayan; Gezegen Kırtasiye ve Deniz Plaza’ya teşekkür ederken derneğin yönetim kurulu üyeleri ile Meraklı Sınıf Dergisi çalışanlarına da koydukları katkıdan dolayı minnet duyuyoruz.”

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