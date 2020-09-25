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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde Yol Çalışması

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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde Yol Çalışması
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde Yol Çalışması

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yoğun yağışlar nedeni ile zaman zaman yaşanmakta olan sorunların çözümüne yönelik, LTB, Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yağmur suyu drenaj çalışması yapacaktır. Çalışmanın 26 Eylül 2020 Cumartesi sabahı başlayıp aynı gün içerisinde tamamlanması hedeflenmekte.

Çalışma sırasında  Dr.Fazıl Küçük Caddesi’nin  Kıbrıs Gazetesi  kavşağından , Alpet kavşağına kadar olan kısımda trafik akışı her iki şeritte bölüm bölüm kapatılacak  ve trafik akışı kontrollü bir şekilde verilecektir. Bu yolu kullanacak sürücülerin işaret ve işaretçilerine dikkat etmesii önemle duyurulur.

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