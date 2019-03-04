Lefkoşa turizmde de dünya şehirleri arasındaki yerini alıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bu yıl 6-10 Mart tarihleri arasında dünyanın en büyük turizm fuarı olarak bilinen Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşecek olan 53.“International Tourism Bourse (ITB) Berlin Turizm Fuarı’na katılarak başkent Lefkoşa’yı tanıtacak. Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve birçok ülke turizm bakanlığı yetkililerinin katıldığı dünyanın en önemli ve prestijli turizm fuarlarının başında gelen ITB Berlin’de Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından “Girne Kalesi-Batık Gemi” konseptiyle açılacak Kuzey Kıbrıs standında yer alacak Lefkoşa standında başkenti, Surlariçi’ni ve özellikle son zamanlarda sayıları hızla artan Suriçi konukevlerini tanıtacak LTB heyetinde Başkan Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyesi Mehmet Manavoğlu, Dış İlişkiler görevlisi Seden Tunççağ ve Surlariçi konuk evi temsilcileri yer alacak.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk şehir Lefkoşa

Ülke tanıtımlarının yanısıra şehirler bazında tanıtımın da turizmin yükselen değerleri arasında yer aldığı günümüz turizm politikalarına paralel olarak başkent Lefkoşa da fuarda diğer dünya şehirleri arasındaki yerini alacak. Başkent Lefkoşa ülkemizde genel yapılan tanıtımlardan ayrı olarak stand açılarak tanıtımı yapılacak ilk şehir ünvanını da kazanırken ITB Berlin Fuarı’nda LTB, başkent Lefkoşa’nın Surlariçi Butik Otelleri (konuk evleri), Lefkoşa Maratonu ve Lefkoşa’nın tarihi-turistik yerleri ağırlıklı bir tanıtım stratejisi izleyecek. Fuarın açılışına katılmak üzere LTB Başkanı Mehmet Harmancı da 5 Mart Salı günü Berlin’e gidecek. Başkan Harmancı, Berlinde bulunduğu süre içerisinde çeşitli temaslarda da bulunacak.