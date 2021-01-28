Lefkoşa ve Girne'de egzoz emisyon testleri yapılmayacak
Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Lefkoşa ve Girne bölgelerinde ekzoz emisyon testleri 27 Ocak 2020 tarihi itibari ile yapılamadığından, söz konusu ilçelerde ekzoz emisyonu yapılmamış araçlara Polis Genel Müdürlüğü tarafından muayene yapılamamaktadır.
Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verilip, muayenelerini ceza ödemeden yaptırmaları sağlanacaktır.
Verilecek olan ek süre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ileriki günlerde ilan edilecektir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.