  • BIST 1.473
  • Altın 439,619
  • Dolar 7,3727
  • Euro 8,9310
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Lefkoşa ve Girne'de egzoz emisyon testleri yapılmayacak

» »
Lefkoşa ve Girne'de egzoz emisyon testleri yapılmayacak
Lefkoşa ve Girne'de egzoz emisyon testleri yapılmayacak

Lefkoşa ve Girne'de egzoz emisyon testleri yapılmayacak

Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Lefkoşa ve Girne bölgelerinde ekzoz emisyon testleri 27 Ocak 2020 tarihi itibari ile yapılamadığından, söz konusu ilçelerde ekzoz emisyonu yapılmamış araçlara Polis Genel Müdürlüğü tarafından muayene yapılamamaktadır.

Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verilip, muayenelerini ceza ödemeden yaptırmaları sağlanacaktır.

Verilecek olan ek süre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ileriki günlerde ilan edilecektir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ek tedbirler uygulanıyor. Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de denetimler gerçekleştiriliyor28 Ocak 2021 Perşembe 15:22
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor!28 Ocak 2021 Perşembe 15:17
  • Dr. Halil Hızal: “Zaten Geç Kaldık, Daha Fazla Gecikmeyelim”28 Ocak 2021 Perşembe 14:42
  • HP Genel Sekreteri Manavoğlu: "en büyük sorumlu ARIKLI"28 Ocak 2021 Perşembe 14:38
  • İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Gökyiğit:Planlı aşılanma sürdürülecek28 Ocak 2021 Perşembe 14:28
  • K.T Tabipleri Odası tam kapanma gerektiğini bildirdi28 Ocak 2021 Perşembe 14:22
  • Harmancı: Gelin bir olalım ve bu işi birlikte başaralım28 Ocak 2021 Perşembe 14:10
  • Yusuf Karal vefat etti28 Ocak 2021 Perşembe 14:08
  • Tatar:“Guterres, Annan Planı sürecinde Kıbrıslı Türkler için bir haksızlık olduğunu söyledi”28 Ocak 2021 Perşembe 13:40
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı… Bütçe Maratonunun Bugün Tamamlanması Bekleniyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti