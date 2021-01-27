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Lefkoşa’da araç yangını

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Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar ile elektrik aksamları, ön tampon ve makine kapağı yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak hasar gördü.
Lefkoşa’da araç yangını

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Aykut Mulazim yönetimindeki ZNB 827 plakalı araçta benzin kaçağından dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar ile elektrik aksamları, ön tampon ve makine kapağı yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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