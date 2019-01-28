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Lefkoşa’da derelere çöp moloz atılması yasaklandı

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Lefkoşa Kaymakamlığı, Kamu Derelerinin Korunması Yasası altında, “Lefkoşa ilçesi hudutları içerisinde bulunan kamu derelerinden taş, kum, çakıl alınmaması ve çöp moloz atılmaması için bildiri” yayımladı.
Lefkoşa’da derelere çöp moloz atılması yasaklandı

Lefkoşa Kaymakamlığı, Kamu Derelerinin Korunması Yasası altında, “Lefkoşa ilçesi hudutları içerisinde bulunan kamu derelerinden taş, kum, çakıl alınmaması ve çöp moloz atılmaması için bildiri” yayımladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bildiri şöyle:

“Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde bulunan; tüm derelerden ve/veya dereden, herhangi bir derenin veya derenin herhangi bir bölümünün yatağından, kenarlarından veya duvarlarından taş, çakıl, kum, toprak veya başka madde alınması veya taşınması herhangi bir derenin veya derenin herhangi bir bölümünün yatağına, kenarlarına veya duvarlarına veya herhangi bir kısmına moloz, çöp, süprüntü veya döküntü dökülmesi Bölüm 82 Kamu Derelerinin Korunması Yasası'nın 5(1) maddesi uyarınca Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır.”

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