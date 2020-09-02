Lefkoşa’da Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı

Buna göre, harup toplama tarihi 5 Eylül, zeytin toplama tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, belirtilen tarihten önce harup veya zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı
Buna göre, harup toplama tarihi 5 Eylül, zeytin toplama tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, belirtilen tarihten önce harup veya zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı
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