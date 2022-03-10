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Lefkoşa’da “İnatçı Şiirler” Okundu

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Lefkoşa’da “İnatçı Şiirler” Okundu
Lefkoşa’da “İnatçı Şiirler” Okundu

Lirik Şiir Grubu, dün akşam, “Oyuncul Düşünceler” adıyla Ümit İnatçı şiirlerini seslendirdi.

Yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan, yıl içerisinde turne programlarına devam ederken, yeni dinletilerle şiir severlerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Şiir ve şarkı dinletisinden önce Ümit İnatçı ile gerçekleştirilen kısa söyleşide, İnatçı’nın sanat yolculuğu konuşuldu.

Etkinlikte, Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik etti.

BİR SONRAKİ DURAK LEFKE

Lirik Şiir Grubu’nun bir sonraki şiir etkinliği, Telsim ana sponsorluğunda 10’uncu yıl konserleri kapsamında “Bizim Şairlerimiz, Bizim Şarkılarımız” başlığıyla Lefke’de 30 Mart’ta düzenlenecek. Lefke’deki etkinlik şair Fikret Demirağ’a atfedilecek.

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