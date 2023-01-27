Lefkoşa'da kaza: 8 Yaşındaki çocuğa çarptı

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde, 27.01.2023 tarihinde, saat 12.45 sıralarında, Wiston Onu UGORJI (E-32) yönetimindeki KP 926 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Aslanbek BATYROW (E-8)’a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Aslanbek BATYROW kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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