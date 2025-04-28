Lefkoşa'da park halindeki araç alev aldı!

Polisin açıklaması şöyle:
27.04.2025 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Geçitkale’de bir restorana ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan PH 898 plakalı salon araçta, muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konu aracın makine bölümü ile ön kısmı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
Foto: Arşiv
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