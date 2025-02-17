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Lefkoşa’da Park Halindeki Motosikleti İzinsiz Aldı, Tutuklandı!

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Lefkoşa’da bir ikametgahın önünde park halinde bulunan motosikletin izinsiz alınarak kullanılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 18 yaşındaki A.İ.M. polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.
Lefkoşa’da Park Halindeki Motosikleti İzinsiz Aldı, Tutuklandı!

11 Şubat 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa Ege Sokak’ta bir evin önünde park halinde bulunan motosiklet, mal sahibinin izni olmadan alınıp kullanıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, olayın zanlısı olarak görülen 18 yaşındaki A.İ.M. tespit edilerek tutuklandı.

Şüphelinin tasarrufunda bulunan motosiklet emare olarak alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi

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