Lefkoşa’da Sahte Satış Sözleşmesi ile Dolandırıcılık: 50 Yaşındaki Kadın Tutuklandı

Lefkoşa’da 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde meydana gelen dolandırıcılık olayı, 18 Mart 2025 tarihinde polisin bilgisine geldi. Yapılan soruşturmada, 50 yaşındaki B.K.’nin, bir şahsa ait iki daire için yetkisi olmamasına rağmen sahte satış sözleşmesi düzenleyerek, başka bir kişiye 160 bin Sterlin karşılığında satmak için anlaştığı ve bu süreçte 21 bin Sterlin’i sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında B.K. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi