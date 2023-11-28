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Lefkoşa'da trafik kazası, 2 yaralı

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Lefkoşa'da trafik kazası, 2 yaralı
Lefkoşa'da trafik kazası, 2 yaralı

Saat 20:50 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Selin KARADAŞ (K-23), yönetimindeki PB 783 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sanayi çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan trafik adasına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç beton duvara çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Selin KARADAŞ ve araçta yolcu olarak bulunan Furkan AYAVEFE (E-23), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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