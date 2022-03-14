  • BIST 2.086,53
  • Altın 930.808
  • Dolar 14.7561
  • Euro 16.1955
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Lefkoşa’da Tüm Haneler Hamam Böceği İle Mücadele Kapsamında İlaçlanıyor

» »
Lefkoşa’da belediye sınırlarında bulunan tüm evlerin içleri ve bahçelerinde bulunan rögarlarının hamam böceği ile mücadele kapsamında ilaçlandığı kaydedildi.
Lefkoşa’da Tüm Haneler Hamam Böceği İle Mücadele Kapsamında İlaçlanıyor


Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, LTB’nin yurttaşların sağlığını ön planda tutan çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.


Açıklamada ilaçlamayla ilgili şu bilgi paylaşıldı:

“2022 yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” sonucunda ihaleyi kazanan Cyprus Pest Control Ltd. ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. 


2021 yılında 49 bin 767 rögar ve 3 bin 504 kanalizasyon kapağının ilaçlandığı mücadele kapsamında bu yıl da haziran ayına kadar tüm hanelerin (müstakil evler, apartman daireleri) rögarları ve kanalizasyon kapakları hamam böceği ile mücadele kapsamında ilaçlanacak.”


Hamam böceği ilaçlaması yapılırken sivrisinek üremesini engellemek ve daha sağlıklı bir çevre için açıkta bulunan su kaplarına da müdahale edilecek.”


Yurttaşların hamam böceği ve haşere konusunda tüm taleplerini mesai saatlerinde 608 52 21 (dahili 1441 ve 1410) numaralı telefona ve mesai saatleri sonrasın Alo 185 çözüm hattına iletebilecekleri duyuruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar 14,79 liradan, sterlin 19,30 liradan haftaya başladı14 Mart 2022 Pazartesi 12:15
  • Meclis Başkanı Töre, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı14 Mart 2022 Pazartesi 12:13
  • Ataoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı14 Mart 2022 Pazartesi 12:10
  • Oymen: Gıdada tam anlamıyla dışa bağımlı hale gelinecek14 Mart 2022 Pazartesi 12:09
  • Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma14 Mart 2022 Pazartesi 12:07
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı14 Mart 2022 Pazartesi 11:51
  • Akaryakıt zamları toplu taşımacılığı durdurdu14 Mart 2022 Pazartesi 11:45
  • Başbakan Sucuoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı14 Mart 2022 Pazartesi 11:32
  • BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutladı14 Mart 2022 Pazartesi 11:28
  • Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Uyardı14 Mart 2022 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti