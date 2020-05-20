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Lefkoşa’daki 3 Tarihi Çeşme’de Konservasyon Çalışması Başladı

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Lefkoşa’daki 3 Tarihi Çeşme’de Konservasyon Çalışması Başladı
Lefkoşa’daki 3 Tarihi Çeşme’de Konservasyon Çalışması Başladı

 Lefkoşa’daki 3 tarihi çeşme’de konservasyon çalışması başladı. Girne’de 3, Larnaka ve çevresinde de 3 olmak üzere, toplam 6 adet Osmanlı dönemi  çeşmesinin konservasyon çalışması için de proje hazırlıkları yapılıyor.

Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülen çalışma, Avrupa Birliği’nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi  Ali Tuncay, paylaşımında “İnsanlığın varoluşundan itibaren su da hayatın ve medeniyetin bir parçası oldu. Bunun en güzel örneği tarihi çeşmelerdir” dedi.

Tuncay, “Kültürel Miras Teknik Komitesi, Lefkoşa Sarayönü'nde bulunan Esseyit Mehmet Emin Efendi Çeşmesi, Zahra Sokak girişinde bulunan Zehri Çeşmesi ve yine Lefkoşa Mahkemeleri yanında bulunan İngiliz dönemi çeşmesinde konservasyon çalışması gerçekleştirilmeye başlamıştır. UNDP'ye verdiği teknik ve Avrupa Birliği'ne vermiş olduğu mali destek için teşekkür ederiz.” İfadesini kullandı.

GİRNE VE LARNAKA’DAKİ ÇEŞMELER İÇİN DE PROJE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Tuncay, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada Girne’de 3, Larnaka ve çevresinde de 3 olmak üzere, toplam 6 adet Osmanlı dönemi  çeşmesinin konservasyon çalışması için de proje hazırlıklarının başladığını söyledi.

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