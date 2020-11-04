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Lefkoşa’dan İzmir’e Dayanışma Mektupları

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Birçok minik yüreğin sevgisini ve dayanışmasını en güzel cümlelerle paylaştığı mektuplar LTB’de toplanarak gönderildi.
Lefkoşa’dan İzmir’e Dayanışma Mektupları

Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde bulunan devlet okullarıyla işbirliği içerisinde İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yazılan destek mektuplarını kardeş İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmek üzere postaladı.

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Gönderilen mektuplar içerisinde çeşitli resim çalışmaları ve İzmir’deki çocuklara destek veren yazılar yer alıyor.

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Başkan Harmancı’dan dayanışma ve destek vurgusu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bu tip felaketlerde dayanışmanın en önemli unsur olduğunu ifade ederek, çocukların sevgilerini ve desteklerini İzmir’deki kardeşleri ile paylaşmalarının duygulandıran bir hareket olduğunu belirtti.

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Lefkoşa Türk Belediyesi olarak kardeş İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne maddi manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, bunu mevkidaşı Tunç Soyer’e de yazdığı mektupta da belirttiğini belirten Başkan Harmancı, afet bölgesinde görev yapan, emek veren, hayat kurtaran tüm ekiplere üstün çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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