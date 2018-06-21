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Lefkoşa–Girne anayolu bakım, onarım çalışmalarının ikinci etabı başlıyor

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Lefkoşa – Girne anayolundaki bakım, onarım ve üst yapı çalışmalarının ikinci etabı yarın başlıyor. 
Lefkoşa–Girne anayolu bakım, onarım çalışmalarının ikinci etabı başlıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşak arasında alt yapı işleri, üst yapı işleri, asfalt kaplama ve yenileme, bordür, oto korkuluk ve duvar işleri yapılacak. Çalışmaların 2.5ay kadar sürmesi beklenirken, söz konusu şeridin trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 

İkinci etapta çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafik, yapımı 1 Haziran’da tamamlanan Girne-Lefkoşa istikametindeki şeritten sağlanacak.  Belirtilen güzergahı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve belirtilen hız limitlerine riayet etmesi gerektiği kaydedildi. 

Açıklamada, 5 bin kg ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların, Girne – Lefkoşa anayolunda Girne girişi (alt/üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleriyle ilgili 2 Mart 2018’de getirilen men uygulamasının devam ettiği de hatırlatıldı.

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