Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi

Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde, çarşamba günü iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, özel bir şirkete ait parselasyona akım temin projesi çalışması nedeniyle 27 Ağustos Çarşamba günü 09.00-11.00 saatleri arasında Haspolat Arıtma Tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü ile Airkam Ltd, Hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyuları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

 

