  • BIST 95.393
  • Altın 236,388
  • Dolar 6,0861
  • Euro 7,1175
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Leipzig'de "çarkıfelek"li ceza!..

» »
Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de takım içi disiplini sağlamak için farklı bir uygulamaya gidiliyor.
Leipzig'de "çarkıfelek"li ceza!..

Buna göre oyunculara para cezası yerine, uygulamalı ceza verilecek.

Leipzig teknik direktörü Ralf Rangnick, takımda disiplini yeni uygulayacağı ceza sistemi ile sağlamayı amaçlıyor.

Buna göre yaşanabilecek sorunlarda oyunculara para cezası yerine, tesis çimlerini biçmek ve kulüp mağazasında çalışmak gibi zaman alıcı uygulamaların bulunduğu “çarkıfelek” kullanılacak.

Futbolcular disipline aykırı davranış sergilediklerinde bu çarkı çevirecek ve çarktaki ibrenin işaret ettiği eylemi yapmak zorunda olacak. Çarkta, top şişirmek, takım yemeği için salata yapmak, stadyum turunda rehberlik, tüm personele hediye almak, antrenmandan önce su şişelerini hazırlamak ve altyapı antrenörlüğü gibi toplam 12 cezanın bulunduğu bölümler yer alıyor.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Karakaya isyan etti: Alt yapıda 50 yaşındakiler de oynasın10 Eylül 2018 Pazartesi 21:31
  • Adı Doğan Türk Birliği ile anılan Semih Şentürk, futbolu bıraktı10 Eylül 2018 Pazartesi 09:42
  • Real Madrid'in genç yıldızı, rakip oyuncu tarafından kafasından ısırıldı04 Eylül 2018 Salı 10:02
  • Sadio Mane'den ilgi çekici yardım02 Eylül 2018 Pazar 16:16
  • Semih Şentürk Doğan Türk Birliği ile prensipte anlaştı!02 Eylül 2018 Pazar 11:12
  • Sahada dökülüyor ama hisseleri rekor kırıyor01 Eylül 2018 Cumartesi 18:00
  • Galatasaray'dan önemli transfer31 Ağustos 2018 Cuma 17:06
  • 'Hayret, bu takım nasıl 2. olmuş'28 Ağustos 2018 Salı 16:51
  • Mourinho'nun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor28 Ağustos 2018 Salı 14:09
  • ‘Komünizm propagandası yapmak'tan hakkında soruşturma açılan bir futbol kulübü: Haymanaspor27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti